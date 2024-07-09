Временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда из Москвы в Крым

«ГСЭ закрыл продажу на некоторые поезда из Москвы в Евпаторию и Феодосию до 20 июля», — рассказали в компании-перевозчике.
Ранее в пресс-службе перевозчика сообщили о частичном возобновлении продаж билетов на поезда в сообщении с Крымом и Севастополь на сентябрь-октябрь 2024 года, которая была приостановлена ранее из-за внесения корректировок в расписание.
«Временные ограничения продаж касались поездов №⅞ Санкт-Петербург — Севастополь, № 28 Москва — Симферополь, № 91 Севастополь — Москва, № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория», — говорится в сообщении.
Отслеживать появление билетов в продаже пассажирам следует самостоятельно.
В начале июля в Симферополь из Тольятти назначен дополнительный поезд,. В составе поезда шесть двухэтажных купейных вагонов, а также один штабной вагон.