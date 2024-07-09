Вниманию молдавских отпускников: Один из ключевых мостов между Болгарией и Румынией в сезон отпусков закрывают на ремонт — попасть на море быстро не удастся

Работы, начало которых запланировано на 10 июля, займут 4 месяца и всё это время проезд по мосту будет частично перекрыт. Ежегодно в сезон отпусков через мост в сторону Болгарии, Греции и Турции проезжает до миллиона румын, не говоря о транзите из других стран.