Вниманию молдавских отпускников: Один из ключевых мостов между Болгарией и Румынией в сезон отпусков закрывают на ремонт — попасть на море быстро не удастся

Болгария по каким-то своим соображениям прямо в разгар отпускного сезона начала ремонт моста, соединяющего Русе и Джурджу на болгарско-румынской границе.
Работы, начало которых запланировано на 10 июля, займут 4 месяца и всё это время проезд по мосту будет частично перекрыт. Ежегодно в сезон отпусков через мост в сторону Болгарии, Греции и Турции проезжает до миллиона румын, не говоря о транзите из других стран.
Румынские власти рекомендуют во избежание дополнительных пробок пересекать границу с Болгарией через мост Калафат-Видин и в уезде Долж, посты Негру Водэ и Силистра-Остров-Кэлэраш в уезде Констанца, а также паромы в Зимниче и Бекете в уездах Долж и Телеорман.