Найденный на дне Братского водохранилища РПГ уничтожила Росгвардия

Росгвардейцы уничтожили, найденную на дне Братского водохранилища РПГ-18. Житель Усть-Илимска во время купания обнаружил необычную находку, напоминающую гранатомет. О подозрительном предмете он сообщил в дежурную часть Росгвардии Иркутской области.
— Прибывшие на место специалисты ОМОН осмотрели и идентифицировали предмет как боевую реактивную противотанковую гранату РПГ-18, также известную как «Муха», — сообщает пресс-служба регионального управления.
Для разминирования, РПГ вывезли на полигон, где с применением специального заряда подорвали.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что для мониторинга за пожарами в лесах Иркутской области привлекли беспилотники. Первый запуск уже произвели в Зиминском районе.