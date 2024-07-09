Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденный на дне Братского водохранилища РПГ уничтожила Росгвардия

Житель Усть-Илимска обнаружил необычную находку во время купания.

Источник: Комсомольская правда

Росгвардейцы уничтожили, найденную на дне Братского водохранилища РПГ-18. Житель Усть-Илимска во время купания обнаружил необычную находку, напоминающую гранатомет. О подозрительном предмете он сообщил в дежурную часть Росгвардии Иркутской области.

— Прибывшие на место специалисты ОМОН осмотрели и идентифицировали предмет как боевую реактивную противотанковую гранату РПГ-18, также известную как «Муха», — сообщает пресс-служба регионального управления.

Для разминирования, РПГ вывезли на полигон, где с применением специального заряда подорвали.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что для мониторинга за пожарами в лесах Иркутской области привлекли беспилотники. Первый запуск уже произвели в Зиминском районе.