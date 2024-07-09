Патриарх Кирилл рассказал, что Бог не отвечает на молитвы потерявших веру людей

«Господь не отвечает на молитвы, если молитвы к нему не возносятся. Если вера исчезает, если у людей исчезает необходимость общения с Богом — тогда и Господь не навязывает нам ни своей любви, ни своего спасительного промысла, и предает нас своей воле и стечению различных обстоятельств, которые могут быть и грозными, и разрушительными не только для нас, но и для наших родных и близких. А уж если тотально происходит богоотступничество, то для страны и народа, через что мы и прошли в веке двадцатом».