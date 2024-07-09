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Патриарх Кирилл рассказал, что Бог не отвечает на молитвы потерявших веру людей

АЛМАТЫ, 9 июл — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси заявил, что Господь не отвечает на молитвы людей, у которых исчезла вера и необходимость связи с ним, передает РИА Новости.

Источник: Sputnik.kz

«Господь не отвечает на молитвы, если молитвы к нему не возносятся. Если вера исчезает, если у людей исчезает необходимость общения с Богом — тогда и Господь не навязывает нам ни своей любви, ни своего спасительного промысла, и предает нас своей воле и стечению различных обстоятельств, которые могут быть и грозными, и разрушительными не только для нас, но и для наших родных и близких. А уж если тотально происходит богоотступничество, то для страны и народа, через что мы и прошли в веке двадцатом».

сказал патриарх после литургии в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре города Тихвин.

Ранее стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на ходатайство митрополита Астанайского и Казахстанского Александра благословил принесение в пределы Казахстана мощей святой блаженной старицы Матроны Московской и части ее рубашки.

Святыню повезут по всем епархиям Казахстанского Митрополичьего округа с 27 сентября по 4 ноября 2024 года.

Пребывание святыни в Казахстане приурочено к исторической дате — 25-летию учреждения Астанайской и Алматинской епархии.

религии