Туристы устроили аншлаг на пляже под Анапой

На кадрах видно, что отдыхающие заполонили всю прибрежную зону, и большинство туристов загорают стоя, так как свободного места на пляже практически нет. Несмотря на высокие температуры и потенциальные риски ультрафиолетового излучения, туристы не спешат укрыться в тени. Такая ситуация наблюдается в последние годы на всех популярных курортах Краснодарского края.