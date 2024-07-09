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Туристы устроили аншлаг на пляже под Анапой

Пляжи в поселке Джемете, заполненные туристами под завязку, попали на видео. Ролик опубликован в телеграм-канале «Маковозовы».

На кадрах видно, что отдыхающие заполонили всю прибрежную зону, и большинство туристов загорают стоя, так как свободного места на пляже практически нет. Несмотря на высокие температуры и потенциальные риски ультрафиолетового излучения, туристы не спешат укрыться в тени. Такая ситуация наблюдается в последние годы на всех популярных курортах Краснодарского края.

С наступлением лета регион привлекает миллионы путешественников со всей страны. В этом году Краснодарский край планирует принять не менее 19 миллионов туристов.

Ранее «Новая Кубань» публиковала видео, на котором видно, что на всех пляжах Анапы в июле наблюдается аншлаг.

туризм и отдых