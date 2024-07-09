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Жители Иркутска собрали более 12 тонн необходимых вещей для бойцов СВО

Бойцам СВО отправят третью фуру со всем необходимым.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске собрали более 12 тонн гуманитарной помощи, которую в дальнейшем направят бойцам. Поддержку оказали представители различных общественных организаций и жители Приангарья. Сейчас в приоритете находятся лекарства, строительные материалы и инструменты, а также машины и мотоциклы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города Иркутска.

— Особенностью этой отправки является то, что она сформирована, в том числе, из адресных посылок. Мы взаимодействуем с фондами и НКО, которые напрямую общаются с парнями и выясняют, что им действительно необходимо, — пояснил директор благотворительного фонда «Любимый город» Михаил Лунев.

На данный момент собраны не только вещи для солдат, но и игрушки для детей из Кировской области. Пункт по сбору гуманитарной помощи открыт уже пять месяцев. За этот срок собрали три фуры вещей, две из которых уже доставлены в место назначения.