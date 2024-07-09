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В Татарстане одобрили проект «Халяльный кэшбек»

В общественных местах также будут установлены «садакаматы».

Источник: ДУМ Татарстана

Духовное управление мусульман Татарстана одобрило новый исламский финансовый продукт «Халяльный кэшбек». Его разработали в Российском центре исламской экономики и финансов.

При помощи cервиса Halal Card пользователи смогут возвращать часть расходов за покупки, оплаченные банковской картой. Вместе с тем разрабатывается рассрочка на товары и автомобили, накопительные пенсионные и инвестиционные подарки, соответствующие канонам исламского права.

Halal Card также планирует установить в общественных местах «садакаматы». С помощью устройств в одно касание можно будет совершить пожертвование. Сервис доступен для граждан России, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, сообщает ДУМ Татарстана.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов предложил провести юношеские Исламские игры.

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