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На Кубань надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

На Кубани в период с 9 по 11 июля в южной половине региона ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края (ТЦМП ЧС).

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

На территории края, за исключением Сочи, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с.

В регионе объявлено штормовое предупреждение.