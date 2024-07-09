На Кубань надвигаются ливни с градом и шквалистым ветром

На территории края, за исключением Сочи, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с.
В регионе объявлено штормовое предупреждение.
На Кубани в период с 9 по 11 июля в южной половине региона ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края (ТЦМП ЧС).
На территории края, за исключением Сочи, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с.
В регионе объявлено штормовое предупреждение.