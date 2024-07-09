Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день

Как законно уйти домой пораньше
Как отметила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Екатерина Иваниченко, жаркая погода приводит к ухудшению условий труда, особенно это касается тех, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных климатическим оборудованием.
«Если температура в рабочем помещении, которое не оборудовано кондиционерами, повышается до +28,5 градуса, мы рекомендуем сокращать рабочий день на один час. Если температура достигает 29 градусов — на два часа, в случае прогревания воздуха до 30,5 градуса и выше — на 4 часа», — сказала специалист.
Труд на открытом воздухе при температуре свыше +32 градусов считается работой в условиях экстремальных температур. Рекомендуется такие работы переносить на утренние и вечерние часы. Если в это время температура воздуха такая же высокая, рекомендуется 15−20 минут проводить на рабочем месте и после этого примерно столько же отдыхать в прохладном помещении, указала Иваничено.
В свою очередь в оборудованных кондиционерами помещениях рекомендовано поддерживать температуру 24−25 градусов. Меньшие температуры могут привести к температурному стрессу при выходе на улицу.
Для того чтобы не допустить обезвоживания организма, следует соблюдать питьевой режим, а рекомендуемая температура питьевой воды, напитков или чая не должна превышать 10−15 градусов, добавила специалист.
Что обязан сделать работодатель
Однако все вышеуказанное — не четкие правила, а всего лишь рекомендации. Председатель комитета по трудовому законодательству Торгово-промышленной палаты Крыма Светлана Зайцева констатировала, что трудовое законодательство на сегодняшний день не содержит конкретики по поводу сокращения рабочего времени при жаре. Соответствующий приказа Министерства труда и соцзащиты РФ так и не вступил в силу.
«На сегодняшний день рассматривается изменения в Трудовой кодекс, которые говорят о том, для каких категорий граждан можно сократить рабочее время. Туда хотят добавить данные рекомендации. Пока это только предложение, внесенное в Госдуму. На данный момент ни один федеральный закон такой конкретики не имеет», — пояснила Зайцева.
В то же время есть статья 214 Трудового кодекса РФ, устанавливающая обязанности работодателя. В ней четко говорится о том, что работодатель обязан создавать условия труда, соответствующие санитарным и другим требованиям, в том числе по созданию микроклимата, позволяющего работать в нормальных условиях, отметила представитель ТПП Крыма. Кроме этого, действует закон о специальной оценке условий труда, который дает возможность определять параметры при измерении опасных условий труда на рабочих местах.
У работодателя нет обязанности сокращать рабочий день в жару, однако если он не в состоянии обеспечить безопасные условия труда, работодатель обязан объявить простой, поясняет Зайцева. В этом случае он оплачивается из расчета не менее двух третей заработка (тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя).
Профсоюзы и сиеста
Если из-за аномальной жары возникает угроза жизни и здоровью сотрудника, работодателю грозит административная ответственность, напомнила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК) Надежда Краденова.
«У нас есть обращения от работников, в том числе тех, которые трудятся и на открытой местности, и в помещениях. Есть, к сожалению, и летальные исходы, когда сотрудник умер на рабочем месте в период такой аномальной температуры. Недавно скончалась женщина-виноградарь, она работала в поле, почувствовала себя плохо. Раньше она жаловалась на сердце», — рассказала она.
По словам Краденовой, в ситуации, когда законодательство в части работы в неблагоприятных погодных условиях не урегулировано, самый главный документ, в котором работодатель может предусмотреть соответствующие льготы и гарантии, в том числе сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые перерывы в жару — коллективный договор. Там, где есть профсоюзные организации, эта работа уже ведется.
«В Крыму на данный момент действует порядка 1880 коллективных договоров, которыми охвачены 232 тысячи человек. Это составляет около 70% от общего количества официально зарегистрированных работающих. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей были охвачены коллективными договорами», — уточнила она.
Практика сокращения рабочего дня в жару хотя и не повсеместно, но применяется. Однако это касается только тех предприятий, где есть профсоюзные организации. Там, где их нет, работнику придется самостоятельно защищать свои интересы. В таких случаях эксперты советуют внимательно изучить законодательство, права и обязанности работников и работодателей, попробовать договорится с начальством, а если оно не желает уступать — обращаться в инспекцию по труду или в суд.