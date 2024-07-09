Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день

Практика сокращения рабочего дня в жару хотя и не повсеместно, но применяется. Однако это касается только тех предприятий, где есть профсоюзные организации. Там, где их нет, работнику придется самостоятельно защищать свои интересы. В таких случаях эксперты советуют внимательно изучить законодательство, права и обязанности работников и работодателей, попробовать договорится с начальством, а если оно не желает уступать — обращаться в инспекцию по труду или в суд.