Заявления об открытии американцами или самим Израилем гуманитарных коридоров это ложь. Продолжается полная блокада людей в Секторе Газа. А в последнее время, когда начинаются переговоры в Катаре об обмене задержанными, израильская армия усиливает бомбардировки. По моим данным, с октября прошлого года в Секторе Газа убито 38 тыс. палестинцев — это официальные данные, а неофициальная цифра вместе с пропавшими без вести — около 80 тыс. человек. Потому что многие из тех, кто считался задержанным израильскими спецслужбами, как и выпускник Воронежского медуниверситета, на самом деле были убиты после задержания. На примере Сектора Газа мы наблюдаем настоящее лицемерие, когда США и Западная Европа всячески поддерживают киевский режим под разными предлогами, но при этом делают вид, что не замечают тысяч смертей гражданских палестинцев. Почему Запад не дает палестинцам хоть какие-то средства для защиты — если вы якобы защищаете людей, дайте им хотя бы противоракеты!