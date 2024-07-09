Выпускник Воронежского медицинского университета погиб в Секторе Газа

Руководитель арабской общины Воронежа — уроженец Палестины, гражданин России Шакер Хуссейн Кафарна практически в круглосуточном режиме принимает сообщения из Сектора Газа. Там у общественного деятеля остались родственники и отчий дом, разбомбленный израильской армией. Доктор Шакер рассказывает: несмотря на то что израильские военные глушат связь и интернет в Секторе Газа, иногда близким удается передавать сообщения и прорывать информационную блокаду. В одном из сообщений палестинцы просили рассказать всем, кто знал в Воронеже медика Ияда аль-Рантиси (на главном фото. — Прим. ред.), что он был убит. Об этом РИА «Воронеж» сообщили в арабской общине города во вторник, 9 июля.
Нам подтвердили информацию о гибели в Секторе Газа выпускника Воронежского медицинского университета — главного врача отделения акушерства и гинекологии больницы «Камаль Адван» — палестинца Ияда аль-Рантиси. Он работал в городе Бейт-Лахия на севере Сектора Газа. Израильские военные задержали его прямо в больнице в ноябре 2023 года из-за того, что у него была одинаковая фамилия с одним из членов военной палестинской организацией ХАМАС. Это был очень хороший врач. У нас есть информация еще о двоих палестинцах — выпускниках воронежских вузов, которые погибли в Секторе Газа, — детали мы сейчас уточняем.
Доктор Шакер также рассказал: представители арабской общины Воронежа вместе с единомышленниками из других организаций отправили нуждающимся в Сектор Газа более 1 млн рублей. Деньги пересылали через Казахстан в город Рафах — пока там работали кассы, принимавшие переводы. Сейчас уже закрыты и они, а доставить людям вместо денег воду, еду и медикаменты невозможно из-за полной блокады Сектора Газа израильской армией.
Заявления об открытии американцами или самим Израилем гуманитарных коридоров это ложь. Продолжается полная блокада людей в Секторе Газа. А в последнее время, когда начинаются переговоры в Катаре об обмене задержанными, израильская армия усиливает бомбардировки. По моим данным, с октября прошлого года в Секторе Газа убито 38 тыс. палестинцев — это официальные данные, а неофициальная цифра вместе с пропавшими без вести — около 80 тыс. человек. Потому что многие из тех, кто считался задержанным израильскими спецслужбами, как и выпускник Воронежского медуниверситета, на самом деле были убиты после задержания. На примере Сектора Газа мы наблюдаем настоящее лицемерие, когда США и Западная Европа всячески поддерживают киевский режим под разными предлогами, но при этом делают вид, что не замечают тысяч смертей гражданских палестинцев. Почему Запад не дает палестинцам хоть какие-то средства для защиты — если вы якобы защищаете людей, дайте им хотя бы противоракеты!
За время обострения ситуации в Секторе Газа — с осени прошлого года — доктору Шакеру удалось увидеть своих родственников в зоне конфликта только во время трансляции катарского телеканала с места событий. Журналисты использовали спутниковый сигнал, который не удалось заглушить израильским военным. Каждую весточку с этой земли — святой для верующих разных конфессий — в общине ждут и днем, и ночью. Ведь поехать к родным в текущих условиях попросту невозможно.