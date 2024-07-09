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Воронежцы сообщили о сиренах

Власти успокоили, что происшествий не было.

Источник: Комсомольская правда

Прозвучавшие в Воронеже не связаны с происшествиями, успокоили горожан власти. Тревожные гудки днем 9 июля услышали жители сразу нескольких районов — Северного, Юго-Западного, Левого берега, центра. В правительстве Воронежской области прокомментировали, что нештатных ситуаций в это время в столице Черноземья не происходило.

— От оперативных служб никаких сигналов не было. Сирены никак не связаны с какими-либо внештатными ситуациями, — сообщили в обладминистрации.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в ночь с 8 на 9 июля над Воронежской областью средства ПВО сбили два беспилотника.