Воронежцы сообщили о сиренах

Прозвучавшие в Воронеже не связаны с происшествиями, успокоили горожан власти. Тревожные гудки днем 9 июля услышали жители сразу нескольких районов — Северного, Юго-Западного, Левого берега, центра. В правительстве Воронежской области прокомментировали, что нештатных ситуаций в это время в столице Черноземья не происходило.