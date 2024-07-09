Все об авокадо: овощ это или фрукт, полезные свойства для организма, калорийность

Хотя авокадо относится к здоровым продуктам и часто его рекомендуют даже при похудении как источник полезных жиров, навредить фигуре он может не хуже пирожных. Средний плод весит 150 граммов, а это уже 240 ккал и 22 грамма жиров. В день врачи рекомендуют съедать не больше одного плода, если вы придерживаетесь диеты.