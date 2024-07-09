В Иркутске родители пяти участников СВО получили медали «Отец солдата»

Отцы бойцов СВО из Иркутска в торжественной обстановке были награждены медалями за воспитание своих достойных сыновей. В церемонии приняли участие Валерий Гирушеев, Илья Денисов, Виктор Каверин, Алексей Макаревич и Сергей Юрьев. Некоторые из награжденных семей потеряли своих детей в зоне проведения СВО. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.