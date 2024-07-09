В Иркутске родители пяти участников СВО получили медали «Отец солдата»

Отцы бойцов СВО из Иркутска в торжественной обстановке были награждены медалями за воспитание своих достойных сыновей. В церемонии приняли участие Валерий Гирушеев, Илья Денисов, Виктор Каверин, Алексей Макаревич и Сергей Юрьев. Некоторые из награжденных семей потеряли своих детей в зоне проведения СВО. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— Родители военнослужащих отмечены по инициативе Ассоциации советов отцов Иркутской области. Вручили близким наших бойцов медали общественного признания за воспитание настоящих героев, мужественно вставших на защиту Родины, нашей мирной жизни, независимости, — сказал Игорь Кобзев.
Медаль была учреждена 9 мая 2023 года. Ей награждают отцов, чьи дети, находящиеся в зоне СВО, проявляют доблесть, смелость и отвагу при выполнении боевых заданий.