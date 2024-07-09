Губернатор Иркутской области рассказал о создании Центра химии

На выставке «Иннопром-2024», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, прошло совместного заседания Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. Темой для обсуждения стало развитие производства новых материалов и химической продукции, которое становится одним из важных условий технологического суверенитета страны — для поддержки этой сферы создан новый национальный проект. Участие в заседании принял губернатор иркутской области Игорь Кобзев. Он рассказал о том, как реализуется проект по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.