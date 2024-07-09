Губернатор Иркутской области рассказал о создании Центра химии

На выставке «Иннопром-2024», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, прошло совместного заседания Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. Темой для обсуждения стало развитие производства новых материалов и химической продукции, которое становится одним из важных условий технологического суверенитета страны — для поддержки этой сферы создан новый национальный проект. Участие в заседании принял губернатор иркутской области Игорь Кобзев. Он рассказал о том, как реализуется проект по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.
В настоящее время на территории бывшего «Усольехимпрома» идет ликвидация накопленного вреда окружающей среде. В 2028 году эту территорию должны исключить из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде. Кроме того, на площадке бывшего «Усольехимпрома» создается производственно-технический комплекс «Восток», который будет заниматься переработкой отходов химических производств резидентов Федерального центра химии.
К 2036 году на предприятиях центра планируется создать не менее 10 тысяч рабочих мест. Чтобы обеспечить кадрами новые предприятия, будут созданы дополнительные бюджетные места в местных колледжах и вузах. Запуск первой очереди производств планируется в конце 2027-го — начале 2028 года.
Международная выставка «Иннопром-24» проходит с 9 по 11 июля. Это одна из крупнейших площадок, которая дает предприятиям и регионам находить инвесторов, новых заказчиков, представлять свои новейшие разработки в разных отраслях промышленности. Иркутская область представлена несколькими производствами, в том числе и оборудования для горнодобывающих предприятий, которое является импортозамещающим.