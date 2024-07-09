Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за возможного подтопления

В Челябинской области домовладения жителей Катав-Ивановского района находятся под угрозой. Из-за размыва дамбы в селе Верх-Катавка на территории муниципалитета ввели режим повышенной готовности.

Источник: Pchela.News

— Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), на котором было принято решение ввести режим повышенной готовности для органов и сил РСЧС, — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Определён ряд мер для недопущения чрезвычайной ситуации.

Напомним, что штормовое предупреждение объявили накануне. В некоторых районах региона обещали сильные и очень сильные дожди, мощные ливни, грозы, град и порывистый ветер.

Кроме того, ещё не все территории области оправились от предыдущего натиска осадков. На реке Катав до сих пор расчищают акваторию в районе гидротехнического сооружения. Из-за дождей и последующего разлива в водоёме оказалось большое количество мусора, что нарушило привычный поток.