В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за возможного подтопления

— Состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), на котором было принято решение ввести режим повышенной готовности для органов и сил РСЧС, — сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Напомним, что штормовое предупреждение объявили накануне. В некоторых районах региона обещали сильные и очень сильные дожди, мощные ливни, грозы, град и порывистый ветер.
Кроме того, ещё не все территории области оправились от предыдущего натиска осадков. На реке Катав до сих пор расчищают акваторию в районе гидротехнического сооружения. Из-за дождей и последующего разлива в водоёме оказалось большое количество мусора, что нарушило привычный поток.