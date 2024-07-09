В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за возможного подтопления

Кроме того, ещё не все территории области оправились от предыдущего натиска осадков. На реке Катав до сих пор расчищают акваторию в районе гидротехнического сооружения. Из-за дождей и последующего разлива в водоёме оказалось большое количество мусора, что нарушило привычный поток.