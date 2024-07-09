«Вшито в мою ДНК»: Ольга Серябкина высказалась о перезапуске поп-группы SEREBRO

Ольга также рассказала, продолжает ли общаться с Еленой Темниковой — ее коллегой по коллективу. Артистка заявила, что сейчас между ними «вообще нет никаких отношений», и подчеркнула, что считает бывшую подругу «утерянной связью». По мнению Серябкиной, «при нынешних вводных» речь о реюнионе не идет. Слова артистки цитирует StarHit.