В Воронеже поставили на воинский учет 26 новых граждан РФ

С начала июля в Воронеже области поставили на воинский учет 26 человек в возрасте от 18 до 64 лет, недавно получивших российское гражданство. Трое из них заключили контракты о прохождении военной службы. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону во вторник, 9 июля.