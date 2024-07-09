В Воронеже поставили на воинский учет 26 новых граждан РФ

С начала июля в Воронеже области поставили на воинский учет 26 человек в возрасте от 18 до 64 лет, недавно получивших российское гражданство. Трое из них заключили контракты о прохождении военной службы. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону во вторник, 9 июля.
Сотрудники ведомства совместно с представителями управления по вопросам миграции УМВД Воронежа и работниками военных комиссариатов провели очередной рейд, затронувший в том числе стройплощадки. В ходе рейда проверили 45 человек из числа иностранцев и новых граждан РФ.
Восемь иностранцев привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации). Нелегалам грозит административное выдворение за пределы РФ.
В ведомстве подчеркнули, что проведение подобных мероприятий в регионе будет продолжено.
РИА «Воронеж» ранее сообщало, что с 1 по 25 июня 2024 года в Воронежской области на воинский учет поставили 119 бывших мигрантов. В их числе двое граждан призывного возраста. Еще 117 человек пребывают в запасе, четверо из них заключили контракты о прохождении военной службы. Военный комиссариат Воронежской области заключил восемь контрактов с иностранными гражданами.