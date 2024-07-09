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Врач-кардиолог развеяла популярные мифы о здоровье сердца

Мода на здоровый образ жизни — явление прекрасное. Но как быть с тоннами информации о том, что нужно делать, чтобы жить долго и счастливо? Где правда, а где всего лишь растиражированные мифы? Эксперты Роскачества обратились за ответами к специалисту. Кардиолог Анна Мяткина опровергла самые популярные заблуждения, касающиеся здоровья сердца.

Источник: Pchela.News

Приём БАДов, замена продуктов на более «модные» и аспирин как средство от всех проблем. Так ли всё это нужно, как твердят о том многочисленные и порой сомнительные интернет-сайты и посты в соцсетях? Давайте разбираться.

Миф 1: витамин Д в таблетках нужен только в холодное время года

По мнению Анны Мяткиной, в наших широтах приём этого витамина в виде БАДов необходим в течение всего года. Речь идёт о профилактической дозировке в 1000—2000 МЕ. Если анализы показали дефицит (содержание в крови менее 30 нг/мл), то дозировку следует увеличить. А вот с другими добавками всё не так однозначно.

Миф 2: людям старше 40 лет нужно принимать Омегу-3 для профилактики болезней сердца и сосудов

На самом деле, эту задачу гораздо эффективнее можно решить другими мерами. Независимо от возраста, для профилактики людям нужно один или два раза в неделю есть жирную рыбу (сельдь, скумбрию, лосося). Омега-3 также содержится в растительных маслах, семенах и орехах. Исследования доказывают, что правильное питание в этом случае работает лучше таблеток. Кроме того, если уже есть проблема с высоким уровнем плохого холестерина (ЛПНП), то приём БАДов с Омегой-3 может её усугубить. Также эти «витамины» могут увеличить риск развития аритмии, а именно фибрилляции предсердий.

Миф 3: готовить полезнее на кокосовом масле

По словам врача, кокосовое масло может провоцировать рост плохого холестерина. Использовать его в пищу специалист рекомендует изредка, как и сам кокос. Для готовки лучше использовать оливковое масло или же подсолнечное.

Миф 4: если гемоглобин в норме, то дефицит железа (и вреда его для сердца) не грозит

Чтобы убедиться в том, что железа хватает, одного гемоглобина недостаточно. Стоит сдать анализы также на ферритин, железо и КНТ. Низкие показатели по ним могут быть причиной слабости, головокружения, аритмии, выпадения волос, ломкости ногтей. Всё это бывает даже при высоком гемоглобине.

Миф 5: аспирин или кардиомагнил нужен людям старше 50 лет для профилактики заболеваний сердца и сосудов

Врачи не назначают этот препарат пациентам ни из-за гипертонии, ни из-за густой крови или высокого гемоглобина. У него другие показания.

Миф 6: сосудосуживающие капли не воздействуют на весь организм

На самом деле такие капли, особенно если пользоваться ими долго и бесконтрольно, могут вызвать повышение давления, сердцебиение и перебои в работе сердца.

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