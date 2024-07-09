Врач-кардиолог развеяла популярные мифы о здоровье сердца

На самом деле, эту задачу гораздо эффективнее можно решить другими мерами. Независимо от возраста, для профилактики людям нужно один или два раза в неделю есть жирную рыбу (сельдь, скумбрию, лосося). Омега-3 также содержится в растительных маслах, семенах и орехах. Исследования доказывают, что правильное питание в этом случае работает лучше таблеток. Кроме того, если уже есть проблема с высоким уровнем плохого холестерина (ЛПНП), то приём БАДов с Омегой-3 может её усугубить. Также эти «витамины» могут увеличить риск развития аритмии, а именно фибрилляции предсердий.