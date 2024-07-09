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В Сочи в семье уток-мандаринок родились пять птенцов-первенцев

В парке «Южные культуры» в Сочи впервые вылупились птенцы мандаринок.

Источник: Кавказский заповедник — Telegram

В сочинском парке «Южные культуры» в семье уток-мандаринок впервые появилось потомство. Сразу пять птенцов вылупились аккурат в День семьи, любви и верности.

«Это первое потомство экзотических и ярких уток мандаринок, поселившихся в парке несколько лет назад, переданных “Южным культурам” Орнитологическим парком», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Птичье семейство живет в вольере с бассейном и специальными домиками. В дикой природе мандаринки селятся в дуплах или углублениях на высоте нескольких метров над землей. Искусственные конструкции в парке тоже подошли уткам для строительства гнезд и выведения потомства.

Птицы два года обживали свой новый дом, а летом сотрудники парка обнаружили кладки яиц.

Сейчас птенцы находятся отдельно от взрослых мандаринок из соображения безопасности. За ними ведется круглосуточный контроль. Как только утята окрепнут, их переселят к большому птичьему семейству.

Напомним, ранее в Кавказском заповеднике Сочи на свет появились малыши лис, оленей, енотов, диких котов.

флора и фауна