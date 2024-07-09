В Сочи в семье уток-мандаринок родились пять птенцов-первенцев

Птичье семейство живет в вольере с бассейном и специальными домиками. В дикой природе мандаринки селятся в дуплах или углублениях на высоте нескольких метров над землей. Искусственные конструкции в парке тоже подошли уткам для строительства гнезд и выведения потомства.