В Сочи в семье уток-мандаринок родились пять птенцов-первенцев

В сочинском парке «Южные культуры» в семье уток-мандаринок впервые появилось потомство. Сразу пять птенцов вылупились аккурат в День семьи, любви и верности.
«Это первое потомство экзотических и ярких уток мандаринок, поселившихся в парке несколько лет назад, переданных “Южным культурам” Орнитологическим парком», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
Птичье семейство живет в вольере с бассейном и специальными домиками. В дикой природе мандаринки селятся в дуплах или углублениях на высоте нескольких метров над землей. Искусственные конструкции в парке тоже подошли уткам для строительства гнезд и выведения потомства.
Птицы два года обживали свой новый дом, а летом сотрудники парка обнаружили кладки яиц.
Сейчас птенцы находятся отдельно от взрослых мандаринок из соображения безопасности. За ними ведется круглосуточный контроль. Как только утята окрепнут, их переселят к большому птичьему семейству.
Напомним, ранее в Кавказском заповеднике Сочи на свет появились малыши лис, оленей, енотов, диких котов.