В Алматы дерево рухнуло на автомойку и машину — что делать владельцам

«8 июля 2024 года по адресу пр. Суюнбая 54/1 в связи с выпадением обильных осадков и сильным ветром произошло падение дерева (тополя) с прилегающей территории частной организации. Силами службы спасения города Алматы в течение дня будет проведена рубка упавшего дерева. Для возмещения компенсации необходимо обратиться в 102 и зарегистрировать данный факт, после регистрации следует обратиться в суд на владельца организации прилегающей частной территории».