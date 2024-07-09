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В Алматы дерево рухнуло на автомойку и машину — что делать владельцам

В Алматы дерево упало на автомойку и зацепило находившуюся там машину, сообщает Zakon.kz.

Источник: рixabay

Видео с последствиями появилось в соцсетях.

«Сегодня утром в Алматы по улице Суюнбая произошло серьезное происшествие: огромное дерево рухнуло на территорию автомойки. Инцидент вызвал значительные повреждения конструкции здания и автомобиля, находившегося в момент падения внутри мойки».

указано в подписи.

При этом комментаторы задаются вопросом, кто понесет ответственность и будет восстанавливать ущерб. За ответом редакция Zakon.kz обратилась в акимат.

«8 июля 2024 года по адресу пр. Суюнбая 54/1 в связи с выпадением обильных осадков и сильным ветром произошло падение дерева (тополя) с прилегающей территории частной организации. Силами службы спасения города Алматы в течение дня будет проведена рубка упавшего дерева. Для возмещения компенсации необходимо обратиться в 102 и зарегистрировать данный факт, после регистрации следует обратиться в суд на владельца организации прилегающей частной территории».

прокомментировали в аппарате акима Жетысуского района.

Там пояснили, что согласно пп. 3 п. 29 гл. 4 Правил содержания и защиты зеленых насаждений Алматы, содержание и защита зеленых насаждений на территории промышленных предприятий и других объектов собственности, а также на отведенной и закрепленной территории возлагается на собственников или пользователей этих объектов.

«Согласно п. 51, гл. 6 указанных правил в случае аварийного падения деревьев в результате ветровала и других случаев природного характера, дорожно-транспортных происшествий, уборка упавшего дерева, своевременная очистка места падения и вывоз древесных остатков на землях общего пользования и на территориях, прилегающих к зданиям, сооружениям, многоэтажным жилым домам, осуществляется организациями по озеленению, обслуживающими данный участок».

добавили в акимате района.