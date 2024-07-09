Скончался сооснователь шотландской рок-группы Stealers Wheel Джо Иган

Иган продолжал выпускать музыку, но она не приносила ему ожидаемого результата. После двух провальных студийных альбомов он оставил творческую карьеру. Его коллега по Stealers Wheel продолжал выпускать музыку вплоть до своей гибели: всего Рафферти выпустил десять альбомов. 11-й вышел уже после его смерти.