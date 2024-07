Скончался сооснователь шотландской рок-группы Stealers Wheel Джо Иган

Наибольшую известность дуэту принес трек Stuck In The Middle With You, ставший третьим синглом в их карьере. Это не помогло группе удержаться на плаву: к 1975-му они приняли решение разойтись. В 1992 году интерес к композиции возобновился после того, как она попала в фильм «Бешеные псы» (1992) Квентина Тарантино.