Скончался сооснователь шотландской рок-группы Stealers Wheel Джо Иган

В возрасте 77 лет не стало фолк-рок-музыканта Джо Игана. Он получил известность как сооснователь группы Stealers Wheel, пользовавшейся популярностью в 70-е. Вторым участником коллектива был Джерри Рафферти, скончавшийся в 2011 году.
Наибольшую известность дуэту принес трек Stuck In The Middle With You, ставший третьим синглом в их карьере. Это не помогло группе удержаться на плаву: к 1975-му они приняли решение разойтись. В 1992 году интерес к композиции возобновился после того, как она попала в фильм «Бешеные псы» (1992) Квентина Тарантино.
Иган продолжал выпускать музыку, но она не приносила ему ожидаемого результата. После двух провальных студийных альбомов он оставил творческую карьеру. Его коллега по Stealers Wheel продолжал выпускать музыку вплоть до своей гибели: всего Рафферти выпустил десять альбомов. 11-й вышел уже после его смерти.
Дочь Рафферти Марта написала, что Иган умер в окружении самых близких и дорогих ему людей, цитирует NME.
Ранее в этом году также стало известно о кончине барабанщика Fairport Convention Джерри Конвея и фолк-рок-певицы Melanie.