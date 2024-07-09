В Воронеже закрыли поиски 10-летней девочки

Воронежские волонтеры закрыли поиски 10-летней Веры С. Очевидец заметил девочку в микрорайоне Отрожка и позвонил на горячую линию «ЛизаАлерт». Волонтеры передали информацию полиции, и правоохранители нашли ребенка. С девочкой все хорошо. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 9 июля.