Репортаж с новых маршрутов из-за закрытого моста в Шакше

Дорога от остановки до ж/д станции «Шакша» занимает минуты 3−4. Она заасфальтирована, но, по словам местных жителей, это результат многочисленных обращений к властям, вплоть до президента страны. Только после этого, по их словам, был проложен нормальный проход. По времени получается, что можно успеть купить билет по акции «Счастливый час». В автобусе по карте «Алга» проезд обошелся в 34 ₽, за билет на электричку в кассе ж/д станции платить действительно не пришлось.