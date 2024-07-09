Репортаж с новых маршрутов из-за закрытого моста в Шакше

В Уфе 9 июля на две недели из-за ремонта перекрыли Шакшинский мост, через который жители северных микрорайонов добираются до центра города. Власти предложили пересесть на электричку, а до нее добираться на подвозных автобусах. Корреспонденты UFA.AIF.RU проехали по новым маршрутам и узнали, что они из себя представляют, сколько времени занимает дорога и во сколько обходится.
«Раньше автобус по часу ждали»
На автобусной остановке «Станция Шакша» утром 9 июля в 8 утра наблюдается непривычная картина: в автобусах № 35к, которые раньше были переполнены, сегодня есть сидячие места. Ждать автобус долго не приходится. Люди удивляются: по их словам, такого прежде никогда не было.
— Раньше автобус могли по часу ждать, а сегодня есть где сесть! Похоже, специально для нас автобусов добавили", — усмехается одна из пассажирок.
Почти на каждой остановке пассажиры, заходя в автобус, спрашивают у водителя маршрут, уточняя, до какого пункта следует автобус. «Вы в город едете?», «Вы до моста?», «Вы через мост проезжаете?» — эти вопросы звучат от пассажиров на каждой остановке. Общая продолжительность подвозного маршрута — около 20 минут.
Дорога от остановки до ж/д станции «Шакша» занимает минуты 3−4. Она заасфальтирована, но, по словам местных жителей, это результат многочисленных обращений к властям, вплоть до президента страны. Только после этого, по их словам, был проложен нормальный проход. По времени получается, что можно успеть купить билет по акции «Счастливый час». В автобусе по карте «Алга» проезд обошелся в 34 ₽, за билет на электричку в кассе ж/д станции платить действительно не пришлось.
Других вариантов нет
На самой станции шумно и беспорядок: люди в большинстве своем не понимают, куда им ехать, что делать. Указателей нет, и многие просто спрашивают о маршруте у других пассажиров. Прибытие по расписанию — в 9:13, ждать пришлось 23 минуты. Народа на платформе много, и, соответственно, подъехавшая электричка тоже заполняется полностью.
— Места и так мало, а еще и блогеры всякие ездят, место занимают! Ездите на машине!" — возмущается одна из пассажирок, обращаясь к фотографу, который делает снимки внутри.
Местные жители рассказывают, что раньше добирались до города только на автобусе, но его расписание было нестабильным, и приходилось проводить много времени на остановке.
— Обращались к правительству, но ответили, что транспортная загруженность всего 3%, автобусов хватает", — говорит один из жителей Шакши.
Для большинства людей, кроме электрички с пересадкой, других вариантов попасть на работу и учебу теперь нет. Люди рассказали, что такси сегодня приходится ждать по 40 минут — все машины заняты. К тому же цены просто взлетели: даже до Черниковки из Шакши проезд эконом-классом обходится более чем в 2 тыс. рублей!
— Про автобусы «Башавтотранса» лучше не вспоминать, кажется, что один автобус на весь район ездит, — отмечают местные жители.
Общее мнение у всех пассажиров одно: закрытие моста создало большие неудобства, и они недовольны изменениями. Но других вариантов нет — ни логистически, ни финансово.
Маршрут для молодых
Другая отправная точка маршрута — автобусная остановка «Колхозный рынок». Отсюда новую дорогу тестирует другой корреспондент UFA.AIF.RU. От этой точки следует транспорт до ж/д станции «Спортивная».
Час пик уже позади, на часах начало 11-го. Маршрутка № 208 подъезжает в 10:35, ждать ее пришлось минут 15. Путь до остановки «Детская больница» занимает еще 17 минут.
Теперь придется пройти пешком, по картам маршрут занимает 11 минут, на деле же — 20. Дело в том, что прямой дороги до станции нет, только через дворы. Старые здания Черниковки создают пугающую атмосферу — хорошо бы добраться в целости и сохранности. Усугубляет ситуацию проливной дождь. С ходу определить, в каком направлении идти, тоже не получится, ведь никаких указателей нет, единственный вариант — карта в смартфоне. Местные жители едва ли смогут помочь, ведь пригородными поездами сами пользуются нечасто.
Так, по словам жительницы дома № 171/1 на улице Суворова, особой пользы от электричек и предложенного властями маршрута лично для нее нет.
— Мне 72 года, пока туда доберусь, еще если с пакетами, это займет слишком много времени, — рассуждает женщина. — Мне легче попросить сына отвезти, куда мне надо, для молодежи, возможно, и хорошо, потому что проезд недорогой, еще эта карта «Алга» с бесплатным часом, для пожилых же особо толку нет.
Успеть в нужный час
У подземного прохода, ведущего на станцию, появляется ощущение «зомби-апокалипсиса». Отсутствие людей, обшарпанный тоннель и полная тишина!
Станция выглядит довольно опрятно, есть туалеты, места ожидания, в плохую погоду можно спокойно усесться и ждать свою электричку. Но здесь ни души! Несколько раз стучу в окошко кассы, никто так и не откликается.
Но есть специальный терминал — там и покупаю билет. Проезд до уфимского ж/д вокзала стоит 28 рублей. Под акцию «Счастливый час» не попадаю. Устройство терминала не совсем понятное — не прописаны маршруты, человек, не имевший опыта в подобной аппаратуре, не разберется, а пожилые, не владеющие техникой, особенно, ведь оплатить можно только картой.
Табло с расписанием поездов висит в довольно неприметном месте, да и разобраться быстро непросто. В итоге вижу, что следующая электричка почти через два часа! Все еще надеясь уехать, звоню в диспетчерскую службы «Башкортостанской пригородной компании».
— С 6:25 до 9:38 поезда курсируют каждые полчаса, потом с промежутком в полтора часа, а в промежутке с 14:42 следующая электричка только в 16:30, то есть 1 час и 48 минут между рейсами", — сообщает диспетчер.
То есть быстро добраться до города получится только с утра. Прозевали час пик — ваши проблемы. С тяжелым сердцем решаю отправляться назад. Как вдруг внезапно появляется работница станции.
— Где же вы были, я несколько раз стучала в окошко, — устало говорю я.
— Я не слышала! — невозмутимо заявляет она в ответ.
Опять пустой страшный тоннель, 20 минут через дворы под дождем, а потом на автобусе с двумя пересадками до центра города.
Кстати, купленный билет, как оказалось, вернуть невозможно. Об этом сообщили в диспетчерской, хотя «обрадовали» другой информацией: он действителен целый день. Но считать это плюсом, наверное, не стоит.
Через пробки или плати
Кстати, в Минтрансе Башкирии и администрации Уфы несколько раз публиковали график подвозных маршрутов, заявляя, что они синхронизированы с движением электричек. Видимо, они писали про час пик.
Что касается автомобилистов, то им предложили альтернативные маршруты — через Восточный выезд и ул. Пугачева. Забыли только сказать, что на последней продолжаются ремонтные работы — с утра там была большая пробка. По словам очевидцев, на дорогу из Кузнецовского Затона до центра города ушло 35−40 минут вместо обычных 10−12. А Восточный выезд на период закрытия Шакшинского моста так и не сделали бесплатным. Хотя люди настойчиво об этом просили. Утешает лишь то, что терпеть это все две недели.
«Беды большой нет. Перекроем, зато потом все по-хорошему сделаем» — успокоил глава региона Радий Хабиров.