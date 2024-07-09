Расписание общественного транспорта в Волгограде 13 июля 2024 года: дополнительные автобусы, троллейбусы и электробусы будут ходить до поздней ночи

В день матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» в Волгограде 13 июля с 17.00 отменят остановку у стадиона «Волгоград Арена». С 21.00 не будут высаживать и забирать пассажиров и на ближайших остановках «ЦПКиО» (в сторону Спартановки), «Дворец Спорта» (в сторону центра) и «Мамаев курган» (в обоих направлениях).