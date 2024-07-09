Расписание общественного транспорта в Волгограде 13 июля 2024 года: дополнительные автобусы, троллейбусы и электробусы будут ходить до поздней ночи

В день матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» общественный транспорт в Волгограде перейдет на специальное расписание и особый усиленный режим. Как будут ходить троллейбусы и трамваи вечером 13 июля 2024 в Волгограде, сообщили в мэрии.
— К окончанию матча для развоза болельщиков будут поданы дополнительные единицы подвижного состава, а работа автобусов и электротранспорта по основным городским маршрутам — продлена, — подчеркивают в администрации Волгограда.
Стоянку и парковку у стадиона в Волгограде 13 июля 2024 запретят
Болельщикам рекомендуют воспользоваться общественным транспортом, чтобы доехать до стадиона «Волгоград Арена» 13 июля 2024 года. Остановка и стоянка на парковках у стадиона и прилегающей территории будет ограничена для безопасности.
Как будут ходить автобусы, электробус и троллейбусы после матча 13 июля 2024 в Волгограде
На чем и откуда уехать со стадиона Волгоград Арена после матча за Суперкубок России Зенит — Краснодар 13 июля 2024: к 22.45 болельщиков общественный транспорт будет ждать у остановок «Дворец Спорта» и «ЦПКиО». Фанатов повезут по домам и гостиницам 50 единиц дополнительного подвижного состава, которые будут подходить к остановкам с минимальным интервалом и отправляться по мере заполнения салона.
На север Волгограда от остановки «Дворец спорта» вечером 13 июля 2024 можно будет уехать:
— троллейбусами № 8а, № 9, № 10а,
— автобусами спецрейсов, которые пойдут по Второй продольной до поселка ГЭС,
— автобусом, который пойдет по маршруту троллейбуса № 10а до «Ул. Грамши» на Спартановке.
На юг и запад Волгограда от остановки «ЦПКиО» вечером 13 июля 2024 можно будет уехать:
— троллейбусами № 8а, № 9, № 10а,
— электробусом № 15,
— автобусом № 35,
— автобусом, который пойдет по маршруту троллейбуса № 10а до Жилгородка.
От площади Ленина будут ходить автобусы № 2 и № 55.
Остановку у стадиона в Волгограде отменят 13 июля 2024
В день матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» в Волгограде 13 июля с 17.00 отменят остановку у стадиона «Волгоград Арена». С 21.00 не будут высаживать и забирать пассажиров и на ближайших остановках «ЦПКиО» (в сторону Спартановки), «Дворец Спорта» (в сторону центра) и «Мамаев курган» (в обоих направлениях).