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Расписание общественного транспорта в Волгограде 13 июля 2024 года: дополнительные автобусы, троллейбусы и электробусы будут ходить до поздней ночи

Как будут ходить автобусы и троллейбусы 13 июля 2024 в день матча в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В день матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» общественный транспорт в Волгограде перейдет на специальное расписание и особый усиленный режим. Как будут ходить троллейбусы и трамваи вечером 13 июля 2024 в Волгограде, сообщили в мэрии.

— К окончанию матча для развоза болельщиков будут поданы дополнительные единицы подвижного состава, а работа автобусов и электротранспорта по основным городским маршрутам — продлена, — подчеркивают в администрации Волгограда.

Стоянку и парковку у стадиона в Волгограде 13 июля 2024 запретят

Болельщикам рекомендуют воспользоваться общественным транспортом, чтобы доехать до стадиона «Волгоград Арена» 13 июля 2024 года. Остановка и стоянка на парковках у стадиона и прилегающей территории будет ограничена для безопасности.

Как будут ходить автобусы, электробус и троллейбусы после матча 13 июля 2024 в Волгограде

На чем и откуда уехать со стадиона Волгоград Арена после матча за Суперкубок России Зенит — Краснодар 13 июля 2024: к 22.45 болельщиков общественный транспорт будет ждать у остановок «Дворец Спорта» и «ЦПКиО». Фанатов повезут по домам и гостиницам 50 единиц дополнительного подвижного состава, которые будут подходить к остановкам с минимальным интервалом и отправляться по мере заполнения салона.

На север Волгограда от остановки «Дворец спорта» вечером 13 июля 2024 можно будет уехать:

— троллейбусами № 8а, № 9, № 10а,

— автобусами спецрейсов, которые пойдут по Второй продольной до поселка ГЭС,

— автобусом, который пойдет по маршруту троллейбуса № 10а до «Ул. Грамши» на Спартановке.

На юг и запад Волгограда от остановки «ЦПКиО» вечером 13 июля 2024 можно будет уехать:

— троллейбусами № 8а, № 9, № 10а,

— электробусом № 15,

— автобусом № 35,

— автобусом, который пойдет по маршруту троллейбуса № 10а до Жилгородка.

От площади Ленина будут ходить автобусы № 2 и № 55.

Остановку у стадиона в Волгограде отменят 13 июля 2024

В день матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» в Волгограде 13 июля с 17.00 отменят остановку у стадиона «Волгоград Арена». С 21.00 не будут высаживать и забирать пассажиров и на ближайших остановках «ЦПКиО» (в сторону Спартановки), «Дворец Спорта» (в сторону центра) и «Мамаев курган» (в обоих направлениях).