Евгений Куйвашев поставил задачу «Уралу» вернуться в премьер-лигу

Данную задачу на Попечительском совете команды поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По его словам, результат «Урала» никак нельзя назвать удовлетворительным из-за вылета в Первую лигу, но ей необходимо дать шанс исправиться.
Большинство попечителей «Урала» на совете заявили, что продолжат поддерживать команду. Ведь она как ребенок: не всегда радует, но остается родной в любой ситуации.
Как сообщают в пресс-службе ФК «Урал», поддержка будет как в виде прямых вливаний в команду, так и финансирование конкретных проектов, которые связаны с развитием футбола.
Например, попечители профинансируют открытие новых филиалов детских футбольных школ «Урала» с бесплатными тренировками в Арамиле, Асбесте, Ирбите и других городах. На игры команды продолжат приглашать юных зрителей с особенностями развития, а болельщикам на трибунах «Екатеринбург Арены» в холодные дни будут предлагать бесплатные чай и пледы.
13 июля в ЦПКиО имени Маяковского пройдет грандиозный Фестиваль Футбола, также организованный попечителями. Гостей ждут разные футбольные активности, конкурсы, развлечения, встречи с игроками «Урала», а также приглашенные звезды — экс-игрок сборной России Роман Павлюченко и группа «Корни».
14 июля стартует новый сезон Первой лиги. «Урал» в Екатеринбурге встретится с «Сочи».
«МК-Урал» ранее писал, что главным тренером ФК «Урал» стал Евгений Аверьянов, который ранее входил в тренерский штаб команды.
Евгений Аверьянов родился в Каменске-Уральском. Там он начинал свою футбольную карьеру, выступая за «Трубник». Затем в течение 10 лет выступал за «Уралмаш» / «Урал».