Евгений Куйвашев поставил задачу «Уралу» вернуться в премьер-лигу

Например, попечители профинансируют открытие новых филиалов детских футбольных школ «Урала» с бесплатными тренировками в Арамиле, Асбесте, Ирбите и других городах. На игры команды продолжат приглашать юных зрителей с особенностями развития, а болельщикам на трибунах «Екатеринбург Арены» в холодные дни будут предлагать бесплатные чай и пледы.