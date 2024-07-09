Культуролог рассказал о трещинах в Кафедральном соборе Калининграда

Стены знаменитого Кафедрального собора на острове Канта — в трещинах. Тревогу бьет культуролог и литератор Александр Попадин. Об опубликовал фото интерьера собора на своей страничке в «ВКонтакте».
«Северо-западный угол собора треснул. Трещина пересекает и своды, и готическую нервюру. Трещина крупная!», — написал культуролог.
По его предположению, стены начали покрываться трещинами в том числе и потому что примерно в 2011 году был вырублен девичий виноград, который закрывал угол здания. Случилось это еще при руководстве собором Игоря Одинцова.
«Году так в 2011-м, директор собора Игорь Одинцов вырубил виноград, и стена стала… мокнуть. Девичий виноград сушит стены и немцы это его свойство активно использовали в Пруссии. А тут — северная стена всегда в тени, собор стоит на сваях и за свою жизнь ушёл в землю не менее чем на 1,4 метра. И вот влага стала подниматься по стене, или конденсат стал образовываться — бог весть… Говорят, что для борьбы с влагой даже поставили аппарат по высасыванию влаги из стены…», — написал Александр Попадин.
Интересно, что о необходимости реставрировать Кафедральный собор эксперты говорят уже не первый год.
В администрации собора сообщили, что готова программа геотехнического мониторинга старинного здания. Предстоит определить подрядчика, который займется геотехническим мониторингом.