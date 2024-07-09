Культуролог рассказал о трещинах в Кафедральном соборе Калининграда

«Году так в 2011-м, директор собора Игорь Одинцов вырубил виноград, и стена стала… мокнуть. Девичий виноград сушит стены и немцы это его свойство активно использовали в Пруссии. А тут — северная стена всегда в тени, собор стоит на сваях и за свою жизнь ушёл в землю не менее чем на 1,4 метра. И вот влага стала подниматься по стене, или конденсат стал образовываться — бог весть… Говорят, что для борьбы с влагой даже поставили аппарат по высасыванию влаги из стены…», — написал Александр Попадин.