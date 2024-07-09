Национальный праздник Казахстана прошел в Пекине

Пекинский национальный оркестр, официально созданный в 2015 г., является единственным оркестром Пекина, где профессионально обучают игре на национальном казахском инструменте по классу «Домбра». Данный оркестр является одной из крупных муниципальных культурно-художественных исполнительских групп Пекина с более чем 500 музыкантами, выступающих на самых больших сценах Китая и зарубежных стран.