Национальный праздник Казахстана прошел в Пекине

Посольство Казахстана в Китае совместно со студентами и преподавателями Пекинского оркестра национальных инструментов и Университета национальностей Китайской Народной Республики отметили национальный праздник Казахстана — День домбры, передает DKnews.kz.
Юные музыканты совместно с учителями исполнили кюй Асылбека Енсепова «Хафиз» на домбре в сопровождении национальных китайских инструментов.
Пекинский национальный оркестр, официально созданный в 2015 г., является единственным оркестром Пекина, где профессионально обучают игре на национальном казахском инструменте по классу «Домбра». Данный оркестр является одной из крупных муниципальных культурно-художественных исполнительских групп Пекина с более чем 500 музыкантами, выступающих на самых больших сценах Китая и зарубежных стран.