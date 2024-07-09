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Национальный праздник Казахстана прошел в Пекине

Посольство Казахстана в Китае совместно со студентами и преподавателями Пекинского оркестра национальных инструментов и Университета национальностей.

Источник: Gov

Посольство Казахстана в Китае совместно со студентами и преподавателями Пекинского оркестра национальных инструментов и Университета национальностей Китайской Народной Республики отметили национальный праздник Казахстана — День домбры, передает DKnews.kz.

Юные музыканты совместно с учителями исполнили кюй Асылбека Енсепова «Хафиз» на домбре в сопровождении национальных китайских инструментов.

Пекинский национальный оркестр, официально созданный в 2015 г., является единственным оркестром Пекина, где профессионально обучают игре на национальном казахском инструменте по классу «Домбра». Данный оркестр является одной из крупных муниципальных культурно-художественных исполнительских групп Пекина с более чем 500 музыкантами, выступающих на самых больших сценах Китая и зарубежных стран.