Белорусский эпидемиолог дала пять советов, как спастись от комаров

Находясь за городом или в лесу, нужно выбирать подходящую одежду, чтобы максимально закрыть кожу одеждой светлых тонов. На одежду белых и светлых тонов насекомые нападают меньше, чем на темную и серую. Защиту от комаров обеспечивает также одежда из ткани особого плетения: атласная или содержащая репеллент.