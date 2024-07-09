Белорусский эпидемиолог дала пять советов, как спастись от комаров

Белорусский врач-эпидемиолог Влада Запольская дала действенные советы, как защититься от комаров, пишет БелТА.
Прежде всего заведующая противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного рекомендовала не находиться вблизи выплода кровососущей мошкары. Это реки с быстротекущей водой и заросшими растительностью берегами, заросли возле водоемов.
Находясь за городом или в лесу, нужно выбирать подходящую одежду, чтобы максимально закрыть кожу одеждой светлых тонов. На одежду белых и светлых тонов насекомые нападают меньше, чем на темную и серую. Защиту от комаров обеспечивает также одежда из ткани особого плетения: атласная или содержащая репеллент.
Помогают против комаров и специальные репелленты: натуральные и синтетические. При их использовании нужно внимательно изучать инструкцию по применению и протестировать на предмет аллергии. Эпидемиолог обратила внимание, что длительность отпугивающего действия средств, нанесенных на одежду, значительно дольше, чем нанесенных на кожу.
— На одежде репелленты активны несколько дней, а на коже — всего несколько часов, — объяснила специалист.
Другие отпугивающие средства — свечи, фумигаторы и дымовые шашки подходят для отпугивания насекомых на большой площади, например, в палатке или на веранде дачи. При этом дымовые шашки нельзя использовать в закрытых помещениях.
А так как комары, как правило, нападают во время сумерек и вечером, то стоит выбирать оптимальное время для прогулок. Днем, когда жарко и светит солнце, мошкары значительно меньше.