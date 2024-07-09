В прокат вышел фильм ужасов Тая Уэста «Максин XXX» с Мией Гот

В третьем фильме на смену оммажам грайндхаусу 70-х («X») и классическому «техниколоровскому» Голливуду середины века («Пэрл») приходит ностальгия по неонуару с джалло ???(поджанр итальянских фильмов ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики)??? в частности — и по 80-м с их культурой видеопрокатов в целом. За кадром то и дело заходится диссонансный альто-саксофон, а в кадре практически не прерывается кокаиновый снегопад; всему этому не под силу заглушить разве что вопли толпы, охваченной сатанинской паникой. Неон, грязные улицы, до поры до времени безликий убийца в черных кожаных перчатках. Тут бы добавить: все как мы любим. Но в этом, в общем, и проблема.