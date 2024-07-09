Минэнерго: из-за жары без света остается 181 тысяча жителей Кубани и Адыгеи

Перебои электроснабжения связаны с «высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами». В целом отключения объектов электросетевого хозяйства затронули более 325 тыс. жителей Кубани. Кроме того, по данным министерства, график временного отключения введен в Ростовской области, где без электричества остаются 226,2 тыс. абонентов.