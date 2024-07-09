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Минэнерго: из-за жары без света остается 181 тысяча жителей Кубани и Адыгеи

В Краснодарском крае и Республике Адыгея без электричества остаются 181 тыс. потребителей, сообщило Министерство энергетики России в своем Telegram-канале.

Перебои электроснабжения связаны с «высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами». В целом отключения объектов электросетевого хозяйства затронули более 325 тыс. жителей Кубани. Кроме того, по данным министерства, график временного отключения введен в Ростовской области, где без электричества остаются 226,2 тыс. абонентов.

«Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечено, что энергетики в постоянном режиме ведут аварийно-восстановительные работы. Минэнерго держит вопрос на контроле.

ЖКХ