В Намангане археологи обнаружили уникальные средневековые артефакты

По информации наманганского хокимията, одним из обнаруженных артефактов стали на удивление очень хорошо сохранившиеся мечи XI и XIV веков. По мнению экспертов, они лежали здесь со времен большого побоища, произошедшего на этих землях, возможно, что один из новых экспонатов — меч специальных войск Амира Темура.