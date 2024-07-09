В Намангане археологи обнаружили уникальные средневековые артефакты

По информации наманганского хокимията, одним из обнаруженных артефактов стали на удивление очень хорошо сохранившиеся мечи XI и XIV веков. По мнению экспертов, они лежали здесь со времен большого побоища, произошедшего на этих землях, возможно, что один из новых экспонатов — меч специальных войск Амира Темура.
Историки считают, что мечи были изготовлены неподалеку — в Асхикенте. Город был ремесленным центром, известным своей сталью. В средневековый период там изготавливалось немало оружия для среднеазиатских армий.
Не менее интересными оказались и найденные бактрийские и китайские монеты — обнаруженные экземпляры представляют разные эпохи: часть монет датируются VI веком, остальные — XIX. Есть даже очень «свежие», отчеканенные в XX веке.
Также среди уникальных находок — книги о философии, истории и точных науках. Их авторство приписывают Абу Насру Фараби.
Артефакты уже стали экспонатами музея «Новый Ахси» в Ахсикентском археологическом парке. Сейчас их изучают специалисты.