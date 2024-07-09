Причины дневной сонливости и гиперсомнии: с чем связано постоянное желание спать

1. Нарушение гигиены сна. Многие люди привыкли засыпать под телевизор, включенную энергичную музыку или листая ленты в социальных сетях. Из-за постоянной обработки информации мозг не успевает перестроиться на глубокую фазу сна, отчего наутро человек чувствует себя разбитым. Также на гигиену сна влияет состояние матраса, температура и свежесть воздуха в спальне.

2. Синдром хронической усталости. Это состояние, при котором человек постоянно чувствует себя уставшим и истощенным, даже после длительного отдыха. Симптомы могут включать слабость, мышечные боли, головные боли, снижение концентрации и памяти. Для диагностики состояния необходимо обратиться к врачу-сомнологу.

3. Неправильный режим питания. Рацион человека тоже влияет на сон. Так, сложные углеводы (содержатся в овощах, цельнозерновых продуктах и т.д.) перевариваются медленно, на длительный период сохраняя у человека чувство сытости. А быстрые углеводы — снеки, сладости, полуфабрикаты и т.д. быстро насыщают кровь глюкозой, в результате уровень сахара подскакивает, но затем так же быстро падает. Если человек потребляет много быстрых углеводов, после еды он испытывает недолгий прилив сил, который через какое-то время сменяется сонливостью.

4. Синдром ночного апноэ. Это серьезное заболевание, когда дыхание человека на короткое время останавливается во время ночи. Такие нарушения приводят к многократному просыпанию, прерывают нормальный цикл сна, поэтому в дневное время постоянно хочется спать и появляется вялость.

5. Недостаток витаминов. Хроническая сонливость может быть связана с авитаминозом — чаще всего ее вызывает дефицит витаминов D, C, B или железа, перечислила врач. Однако не стоит принимать витамины в больших количествах самостоятельно и заниматься самолечением — перед этим обязательно проконсультируйтесь с врачом.

6. Болезни щитовидной железы. Гипотиреоз, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов, и гипертиреоз, когда орган наоборот вырабатывает слишком много гормонов, как правило, вызывают усталость и сонливость.

7. Сахарный диабет. У людей с сахарном диабетом регулярно изменяется уровень глюкозы в крови, что способствуют неравномерному распределению энергетических ресурсов в течение дня. В 2018-м ученые даже предложили ввести понятие «синдром диабетической усталости», описывающее всю совокупность таких симптомов.

8. Депрессия. У пациентов с депрессией часто наблюдаются проблемы со сном, включая бессонницу или гиперсомнию (чрезмерный сон). Такие изменения могут быть одним из первых симптомов депрессивного состояния.

9. Острый и хронический стресс. При стрессе организм вырабатывает в большом количестве кортизол — гормон, оказывающий стимулирующее действие. Поначалу гормон вызывает прилив сил, но при длительном стрессе приводит к падению иммунитета, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, нарушениям работы центральной нервной системы. Во время стресса кортизол не дает человеку уснуть, что приводит к хронической усталости и моральному истощению.

10. Синдром беспокойных ног (СБН). Это неврологическое заболевание, проявляющееся в виде неприятных ощущений в ногах, которые возникуют во время отдыха или сна. При СБН нарушается обмен дофамина — вещества, которое отвечает за передачу нервных импульсов и влияет на двигательную активность. Люди, страдающие этим синдромом, часто просыпаются ночью, не погружаясь в фазу глубокого сна.

11. Прием лекарств, кофеина и алкоголя. Сонливость может возникать как побочный эффект от приема кофе, алкоголя и некоторых медикаментов. При избыточном употреблении кофеина и алкоголя нервная система не успевает восстановиться во время сна, отчего возникает излишняя дневная сонливость. В числе медикаментов, которые нарушают режим сна — ряд седативных средств, противосудорожные лекарства, антигистаминные препараты, антидепрессанты, нейролептики и другие.