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Виноваты кондиционеры: что происходит с энергоснабжением в Крыму в аномальную жару

Ряд населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

От аномальной жары страдают не только крымчане, но и энергосистема региона. Она не выдерживает той нагрузки, к которой привело одновременное включение огромного количества кондиционеров, вентиляторов и холодильников по всему полуострову. Результатом стали многочисленные аварии на сетях и массовое отключение электроэнергии. Рассказываем об аварийных отключениях электроэнергии в Крыму из-за жары в июле — 2024.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением, как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, сложилась в курортной Алуште и прилегающих районах городского округа. После аварии и пожара на магистральном газопроводе там в разы возросла нагрузка на электрические сети.

Почему нет света в Алуште в июле 2024 года

Аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, сообщил глава Крыма. Разумеется, в такую жаркую погоду не использовать кондиционеры тяжело. Особенно, когда они есть.

«Несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей у нас достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит».

отметил Аксенов

В то же время власти призвали жителей и гостей полуострова не включать одновременно мощные электроприборы и экономно использовать электроэнергию.

Аварийные отключения электроэнергии из-за жары в Крыму в июле-2024

Пик нагрузки на энергосистему в Крыму зарегистрировали днем 8 июля (мощность потребления составила 1194 МВт). В разных районах полуострова произошли временные отключения электричества.

«В первую очередь это коснулось абонентов городских округов Ялты, Алушты, Евпатории, а также Бахчисарайского, Сакского, Симферопольского, Красногвардейского и Кировского районов», — говорится в сообщении ГУП РК «Крымэнерго».

Не обошлось без аварийных отключений и 9 июля. Они произошли в населенных пунктах Ленинского района: пгт. Ленино, селах Калиновка и Заводское.

Над устранением аварий работают специалисты «Крымнерго».

Нагрузка на электросети внесла коррективы и в график плановых отключений электроэнергии в Симферополе и Симферопольском районе. 9 июля из-за ремонта оборудования в список отключения добавили больше десятка улиц крымской столицы и три улицы в селе Андрусово под Симферополем.

10 июля временное отключение коснется и жителей следующих симферопольских улиц:

ул. Луговая, дома 16−50 и 55−131;

ул. Овощная, 2−10 и 1−25;

ул. Тепличная, 10−12 и 3−11.

Куда обращаться в случае аварийного отключения электроэнергии из-за жары в Крыму 2024

В случае проблем с электроснабжением жителей крымских городов просят оперативно сообщать по телефонам «горячей линии» ГУП РК «Крымэнерго» 8 800 506 0012 (с мобильного) и 8 800 506 0012 (со стационарного), а также +7 978 993 69 51 (номер для приема SMS — нужно указать населенный пункт и адрес), и чат-бот в мессенджере Telegram — t.me/Crimea_Energy_Bot. Информация об авариях операторы принимают в круглосуточном режиме.

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