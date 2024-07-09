Виноваты кондиционеры: что происходит с энергоснабжением в Крыму в аномальную жару

От аномальной жары страдают не только крымчане, но и энергосистема региона. Она не выдерживает той нагрузки, к которой привело одновременное включение огромного количества кондиционеров, вентиляторов и холодильников по всему полуострову. Результатом стали многочисленные аварии на сетях и массовое отключение электроэнергии. Рассказываем об аварийных отключениях электроэнергии в Крыму из-за жары в июле — 2024.