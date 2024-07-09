Виноваты кондиционеры: что происходит с энергоснабжением в Крыму в аномальную жару

От аномальной жары страдают не только крымчане, но и энергосистема региона. Она не выдерживает той нагрузки, к которой привело одновременное включение огромного количества кондиционеров, вентиляторов и холодильников по всему полуострову. Результатом стали многочисленные аварии на сетях и массовое отключение электроэнергии. Рассказываем об аварийных отключениях электроэнергии в Крыму из-за жары в июле — 2024.
Самая сложная ситуация с энергоснабжением, как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, сложилась в курортной Алуште и прилегающих районах городского округа. После аварии и пожара на магистральном газопроводе там в разы возросла нагрузка на электрические сети.
Почему нет света в Алуште в июле 2024 года
Аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, сообщил глава Крыма. Разумеется, в такую жаркую погоду не использовать кондиционеры тяжело. Особенно, когда они есть.
«Несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей у нас достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит».
В то же время власти призвали жителей и гостей полуострова не включать одновременно мощные электроприборы и экономно использовать электроэнергию.
Аварийные отключения электроэнергии из-за жары в Крыму в июле-2024
Пик нагрузки на энергосистему в Крыму зарегистрировали днем 8 июля (мощность потребления составила 1194 МВт). В разных районах полуострова произошли временные отключения электричества.
«В первую очередь это коснулось абонентов городских округов Ялты, Алушты, Евпатории, а также Бахчисарайского, Сакского, Симферопольского, Красногвардейского и Кировского районов», — говорится в сообщении ГУП РК «Крымэнерго».
Не обошлось без аварийных отключений и 9 июля. Они произошли в населенных пунктах Ленинского района: пгт. Ленино, селах Калиновка и Заводское.
Над устранением аварий работают специалисты «Крымнерго».
Нагрузка на электросети внесла коррективы и в график плановых отключений электроэнергии в Симферополе и Симферопольском районе. 9 июля из-за ремонта оборудования в список отключения добавили больше десятка улиц крымской столицы и три улицы в селе Андрусово под Симферополем.
10 июля временное отключение коснется и жителей следующих симферопольских улиц:
ул. Луговая, дома 16−50 и 55−131;
ул. Овощная, 2−10 и 1−25;
ул. Тепличная, 10−12 и 3−11.
Куда обращаться в случае аварийного отключения электроэнергии из-за жары в Крыму 2024
В случае проблем с электроснабжением жителей крымских городов просят оперативно сообщать по телефонам «горячей линии» ГУП РК «Крымэнерго» 8 800 506 0012 (с мобильного) и 8 800 506 0012 (со стационарного), а также +7 978 993 69 51 (номер для приема SMS — нужно указать населенный пункт и адрес), и чат-бот в мессенджере Telegram — t.me/Crimea_Energy_Bot. Информация об авариях операторы принимают в круглосуточном режиме.