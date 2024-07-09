Где предпочитают отдыхать казахстанцы

Отмечается, что подготовка казахстанцев к путешествию начинается с поиска жилья. В октябре 2023-го — марте 2024 года 32% будущих путешественников в первую очередь искали информацию о гостиницах, 20% — об авиабилетах, 15% — о турах и 11% — о железнодорожных билетах. При этом поиск туров и билетов на поезда занимал больше всего времени — шесть дней.