Где предпочитают отдыхать казахстанцы

Директор по работе с агентствами в Yandex Ads Казахстан Рустам Шакирзянов привел данные, основанные на поисковой активности.
Согласно им, казахстанцы более двух недель тратят на выбор отеля, тура и авиабилетов, причем женщины чаще мужчин ищут информацию о путешествиях: 58% против 42%.
Также летом растет интерес к товарам для путешествий — в том числе к «аптечке туриста», одежде для летнего отдыха, продуктам и товарам для отдыха на природе.
Отмечается, что подготовка казахстанцев к путешествию начинается с поиска жилья. В октябре 2023-го — марте 2024 года 32% будущих путешественников в первую очередь искали информацию о гостиницах, 20% — об авиабилетах, 15% — о турах и 11% — о железнодорожных билетах. При этом поиск туров и билетов на поезда занимал больше всего времени — шесть дней.
Он же назвал самые популярные направления.
«C развитием внутреннего туризма в стране лидирующим направлением стал Актау, на который приходится 64% поисковых запросов. Второе место занимает Туркестан с 11%, а третье место делят Боровое и Капшагай, по 10% каждый. Во все сезоны наибольшей популярностью у казахстанцев пользуются природные достопримечательности. Летом это Ассы и Алматинское озеро, а зимой в тройке лидеров были Барсакельмес, Бесшатыр и урочище Медеу».
В рейтинге же международных туристических направлений традиционно лидирует Турция. Вьетнам же стал неожиданным фаворитом среди растущих по популярности направлений — интерес к отдыху там увеличился более чем в четыре раза.