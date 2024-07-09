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Трамвайные пути на улице Белинского меняют с опережением графика

Замена трамвайных путей на улице Белинского в Нижнем Новгороде идет с опережением графика. К 9 июля строители сэкономили 10 дней и продолжают делать все, чтобы закончить работы как можно раньше, сообщили в компании «Экологические проекты», ответственной за модернизацию нижегородского электротранспорта.

Источник: Коммерсантъ

Чтобы не создавать дополнительные ограничения в и без того перекрытом центре города, Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорог (ГУММиД) решило изменить планы по ремонту. Так, реконструкцию Грузинской улицы на участке от Алексеевской до Ошарской перенесли на следующий год.

По утрам и вечерам центр Нижнего Новгорода стоит в пробках. Дороги перекрыты из-за строительства метро, замены трамвайных путей и ремонта коммунальной инфраструктуры.

«В целом, дорожная ситуация в центре города смягчается — уже открыто движение по улице Пискунова, близятся к завершению работы на улице Большой Печерской», — отметили в ГУММиД.

Как писал «Ъ-Приволжье», на программу модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде выделено 51,3 млрд руб. Из них 32,1 млрд руб. — средства ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В городе планируется обновить 150 км трамвайных линий, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо, закупить 170 трамваев «Минин».