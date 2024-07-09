Трамвайные пути на улице Белинского меняют с опережением графика

Чтобы не создавать дополнительные ограничения в и без того перекрытом центре города, Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорог (ГУММиД) решило изменить планы по ремонту. Так, реконструкцию Грузинской улицы на участке от Алексеевской до Ошарской перенесли на следующий год.