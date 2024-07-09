Все школы Минска перейдут на новые условия питания с 1 сентября 2024

В Минске все школы и гимназии перейдут на новые условия организации питания в учебном году 2024−2025. Об этом в Мингорисполкоме сообщили агентству «Минск-Новости».
Первый замглавы комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко напомнила, что ранее в Минске реализовывался пилотный проект по организации школьного питания. В эксперименте участвовали пять минских учреждений образования, а изменения заключались в введении в меню новых блюд и изменении режима организации питания.
Чтобы не растягивать приемы пищи на все перемены, а сконцентрировать их в рациональное время, в учреждениях образования увеличивают вместимость обеденных залов. Также устанавливается новое торгово-технологическое оборудование, позволяющее единовременно готовить больше порций.
Борисенко уточнила, что с 1 сентября 2023-го новую систему организации питания внедрили более чем в 150 учреждениях образования Минска, оставшиеся 83 присоединятся со следующего учебного года.