Все школы Минска перейдут на новые условия питания с 1 сентября 2024

Первый замглавы комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко напомнила, что ранее в Минске реализовывался пилотный проект по организации школьного питания. В эксперименте участвовали пять минских учреждений образования, а изменения заключались в введении в меню новых блюд и изменении режима организации питания.