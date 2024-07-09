Силушка кинопрокатная: «Три богатыря» приближаются к кассе в 200 млн

За три дня до выхода картины в прокат имя Попогребского убрали с афиш и постеров, но почему — неизвестно. По сюжету, мир населяют «эмоциональные вампиры» — эмеры. Чувствовать они не могут, зато питаются эмоциями других людей, так и выживают. Их сообщество на грани исчезновения, и только избранная — Катя — может спасти их.