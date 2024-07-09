В Австралии после скандала убрали картину Христа с персонажами мультиков

Ранее, 9 апреля, СМИ сообщили, что итальянская реклама, в которой монахини едят чипсы вместо хлеба для причастия, вызвала возмущение среди католиков. В 30-секундном рекламном ролике послушницы готовятся к причастию, а когда одна из них принимает евхаристический хлеб, то раздается хруст, после которого в кадре появляется монахиня, которая есть чипсы. Тем временем на заднем фоне играет «Аве Мария» Франца Шуберта. Создателей рекламы тогда обвинили в богохульстве и оскорблении чувств верующих.