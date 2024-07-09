Шторм ожидается в 14 регионах Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», 10 июля в Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15 м/с.
Ночью на востоке, юге области Абай ожидается гроза, днем на севере, юге, в центре области — гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с.
На севере Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области — гроза. Ветер восточный на севере, востоке области — порывы 15−20 м/с.
В горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области — гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге, в горных районах области — порывы 17−22 м/с.
Ночью на востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на юге области — порывы 15−20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35 градусов.
На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, днем град, шквал, гроза. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15−20, днем порывы 23 м/с.
В горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь, на востоке, в центре, горных районах области — гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области — порывы 15−20, в районе озера Алаколь 23−28 м/с.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем — град, шквал. Ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке области — порывы 15−20 м/с. На юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
На востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области — порывы 15−20 м/с.
На западе Костанайской области — гроза, днем град. Ветер восточный, днем на западе области — порывы 15−20 м/с.
Днем на севере Кызылординской области ожидается гроза.
Днем в центре Мангистауской области — гроза. Ветер северо-восточный, днем в центре области 15−20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара 38−42 градуса.
Ночью на севере Павлодарской области — туман.
Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза.