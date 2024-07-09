Всеобщая перепись населения и жилья в Молдове завершена

С 8 апреля по 7 июля, по предварительным данным, было переписано 2,448 миллиона человек (с постоянным местом жительства и без) и 1 655 тысяч жилищ (в том числе заселенных и незаселенных).
«Это первая перепись населения в Республике Молдова, которая была организована и проведена в цифровом формате, при этом сбор данных шел посредством личных интервью, с использованием планшетов и цифровых карт. Процесс сбора данных на местах проводился с соблюдением конфиденциальности и правил защиты данных».
С 15 июля по 11 августа НБС проведет пост-ревизионное расследование, целью которого является оценка степени охвата и ошибок в содержании данных.
Первые результаты переписи населения (предварительные данные) должны быть распространены в конце 2024 года, а подробные окончательные результаты, в том числе по возрастным группам, полу, населенным пунктам и так далее, будут доступны и опубликованы до конца 2025 года.