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Всеобщая перепись населения и жилья в Молдове завершена

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Всеобщая перепись населения в Молдове завершена, сообщает Национальное бюро статистики.

Источник: Sputnik.md

С 8 апреля по 7 июля, по предварительным данным, было переписано 2,448 миллиона человек (с постоянным местом жительства и без) и 1 655 тысяч жилищ (в том числе заселенных и незаселенных).

«Это первая перепись населения в Республике Молдова, которая была организована и проведена в цифровом формате, при этом сбор данных шел посредством личных интервью, с использованием планшетов и цифровых карт. Процесс сбора данных на местах проводился с соблюдением конфиденциальности и правил защиты данных».

отметили в НБС.

С 15 июля по 11 августа НБС проведет пост-ревизионное расследование, целью которого является оценка степени охвата и ошибок в содержании данных.

Первые результаты переписи населения (предварительные данные) должны быть распространены в конце 2024 года, а подробные окончательные результаты, в том числе по возрастным группам, полу, населенным пунктам и так далее, будут доступны и опубликованы до конца 2025 года.