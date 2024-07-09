Декан Засько назвал местный налог способом улучшить инфраструктуру

И тут стоит отметить очень и очень важный финансовый нюанс, выступающий бонусным подспорьем для гостиниц. И этот нюанс заключается в том, что перечисление налога в бюджет должно происходить по окончании налогового периода, коим является квартал, а налог с постояльцев будет взиматься в течение всего квартала. То есть происходит сдвиг по времени между получением и перечислением, а это означает, что гостиничный бизнес фактически получает эти налоговые суммы в некое оборотное пользование, причем беспроцентное.