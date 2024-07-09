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Queens Of The Stone Age отменили восемь шоу из-за срочной операции Джоша Хомме

Американская рок-группа Queens Of The Stone Age сообщила поклонникам, что несколько их ближайших выступлений отменены. Причиной этому стало ухудшение здоровья фронтмена: Джошу Хомме потребовалась срочная операция, и ради нее он вернулся в США.

Источник: Звук

Американская рок-группа Queens Of The Stone Age сообщила поклонникам, что несколько их ближайших выступлений отменены. Причиной этому стало ухудшение здоровья фронтмена: Джошу Хомме потребовалась срочная операция, и ради нее он вернулся в США.

Изменения коснулись восьми выступлений во Франции, Дании, Чехии, Греции и других европейских странах. Одно из них должно было состояться 10 июля, сообщает NME.

Музыканты принесли извинения и подчеркнули, что сделали все возможное, чтобы хирургическое вмешательство не потребовалось. Согласно нынешним планам группа вернется на сцену в первую неделю августа: 8-го числа у них запланировано фестивальное выступление в Швеции.

Напомним, в 2022-м у Хомме был обнаружен рак. Музыкант признался в этом только прошлым летом — тогда же он заявил, что опухоль была вырезана.

В данный момент Queens Of The Stone Age турят в поддержку прошлогоднего альбома In Times New Roman. Звук Медиа поместил лонгплей в список лучших рок-релизов за год.