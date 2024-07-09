Количество стобалльников на ЕГЭ в Воронежской области достигло 92

— Отрадно, что результаты по стобалльникам год от года растут. Это значит, что система воронежского образования работает четко и слаженно. Таких высот можно достичь только при слаженной работе ученика и учителя. Так что я поздравляю не только ребят, но и их наставников. Мы гордимся вами! — отметила заместитель министра образования Воронежской области Юлия Шпыг.