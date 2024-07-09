Количество стобалльников на ЕГЭ в Воронежской области достигло 92

В 2024 году в Воронежской области единый государственный экзамен по одному из предметов на сто баллов сдали 92 выпускника. По сравнению с 2023 годом количество стобалльников увеличилось на 19 человек. Статистикой поделились в пресс-службе регионального министерства образования во вторник, 9 июля.
Больше всего высших баллов выпускники набрали за экзамен по русскому языку. Эксперты оценили по максимуму 40 работ. В 2023 году ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 22 выпускника.
ЕГЭ по литературе на максимальный балл сдали 14 человек. Семь выпускников получили по 100 баллов за экзамен по химии, еще пятерым удалось сдать на высший балл ЕГЭ по физике. В 2023 году экзамен по физике на 100 баллов не смог сдать никто.
— Отрадно, что результаты по стобалльникам год от года растут. Это значит, что система воронежского образования работает четко и слаженно. Таких высот можно достичь только при слаженной работе ученика и учителя. Так что я поздравляю не только ребят, но и их наставников. Мы гордимся вами! — отметила заместитель министра образования Воронежской области Юлия Шпыг.