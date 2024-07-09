Ограничат электроснабжение 10 июля в трех районах Волгограда

Плановые отключения света в Волгограде 10 июля 2024 года коснутся отдельных улиц в трех районах областной столицы. В среду энергетики запланировали профилактические работы и приостановку электроснабжения в Тракторозаводском, Центральном и Кировском. Коммунальные страдания в жару продлятся почти весь рабочий день. График отключений электричества и список адресов сообщили в энергоснабжающей организации.