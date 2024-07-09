Ограничат электроснабжение 10 июля в трех районах Волгограда

Плановые отключения света в Волгограде 10 июля 2024 года коснутся отдельных улиц в трех районах областной столицы. В среду энергетики запланировали профилактические работы и приостановку электроснабжения в Тракторозаводском, Центральном и Кировском. Коммунальные страдания в жару продлятся почти весь рабочий день. График отключений электричества и список адресов сообщили в энергоснабжающей организации.
В Тракторозаводском районе Волгограда плановые отключения электричества 10.07.2024 пройдут с 9.00 до 17.00 на улицах: Боткина, 23, 26, 28, 30, 32, Льговская, 2−12, 5,7, Метростроевская, 1, 3.
В Центральном районе в среду свет вырубят с 9.00 до 16.00 на улицах: 7-й Гвардейской Дивизии, 7, Советская, 47б, Ткачева, 3, 5.
В Кировском районе Волгограда электричество отключат 10 июля 2024 с 10.00 до 16.00 на улицах: Астраханская, 15−25, 18−30, 29−53, 36−56, 51, Братская, 5−33, Декабристов, 3−25, 4−26, Добролюбова, 33−49, Достоевского, 1−13, 8−14, 19−47, 18−40, Кирова, 50, 62, Луначарского, 1−21, 2−22, Молодежная, 1−15, 2−30, Ромена Роллана, 8−18, Чернышевского, 1−19, 4а-22, Шевченко, 3−27, 4−30, в переулках Ключевой, 33, 35, Достоевского, 4−14, 7−9.