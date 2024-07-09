Рыбный цех под Воронежем закрыли после заражения девочки ботулизмом

«Мы не подтверждаем факт заражения ботулизмом несовершеннолетней в начале июля. В этом году в регионе был зарегистрирован случай ботулизма, но это произошло весной. А источником заболевания послужила вяленая рыба, которую приготовил местный житель в домашних условиях, а затем съел. Именно домашняя продукция чаще всего является источником данной инфекции», — поделился начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Александр Шукелайть.