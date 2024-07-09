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Рыбный цех под Воронежем закрыли после заражения девочки ботулизмом

Суд на некоторое время остановил производство фирмы «‎Прайм-Рыба»‎.

В Новоусманском районе рыбный цех стал источником ботулизма, сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

Санитарные врачи и приставы пришли с проверкой в здание после происшествия с 15-летним подростком, которому поставили диагноз ботулизм, — девочка съела продукцию «‎Прайм-Рыбы»‎.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили на производстве большое количество нарушений. После этого Новоусманский суд ограничил работу цеха на две недели.

При этом в управлении Роспотребнадзора сказали, что случаев заражения ботулизмом в области нет. Вероятно, 15-летняя пациентка не жительница Воронежской области.

«Мы не подтверждаем факт заражения ботулизмом несовершеннолетней в начале июля. В этом году в регионе был зарегистрирован случай ботулизма, но это произошло весной. А источником заболевания послужила вяленая рыба, которую приготовил местный житель в домашних условиях, а затем съел. Именно домашняя продукция чаще всего является источником данной инфекции», — поделился начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Александр Шукелайть.