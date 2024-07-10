В Перми скончалась ведущий лектор планетария Елена Попова

Пермский планетарий сообщил о смерти 3 июля Поповой Елены Александровны. На протяжении более 20 лет она трудилась на укрепление и сохранение планетарских традиций.
Елену Попову многие будут помнить стоящей за пультом звездного зала планетария. После себя она оставила свои программы, стихи песни. Написанная ей песня «Чудо планетарий» стала гимном для всех планетариев России.
«Режиссер, поэт, яркий, талантливый человек с золотыми руками, профессионал, бесконечно преданный своему делу. Спасибо за преданность планетарию, искреннюю сердечность и умение творить», — говорят об ушедшем коллеге в Пермском планетарии.
Для всех них эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима.
Коллектив Пермского планетария выражает искренние соболезнования родним и близким, друзьям и коллегам Поповой Елены Александровны.