В Омске увеличилось количество стобалльных работ по ЕГЭ

Сегодня прошла пресс-конференция, где министр образования Омской области Иван Кротт рассказал о предварительных результатах ЕГЭ за 2024 год.
В этом году Омск может похвастаться 56 работами, набравшими заветные 100 баллов. При этом три ученицы получили 100% результат сразу по двум предметам, набрав суммарно 200 баллов. По словам министра образования, в этом году количество стобалльных работ увеличилось по сравнению с 2023 годом.
Всего в этом году ЕГЭ сдавали примерно 8 тыс. человек. 7,3 тысячи из сдававших — выпускники этого года. Самыми популярными предметами для сдачи, как и прежде, остались обществознание, информатика, биология и физика.
Как мы уже рассказывали ранее, в этом году впервые у школьников появилась возможность пересдать один из предметов ЕГЭ.