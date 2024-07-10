В Омске увеличилось количество стобалльных работ по ЕГЭ

В этом году Омск может похвастаться 56 работами, набравшими заветные 100 баллов. При этом три ученицы получили 100% результат сразу по двум предметам, набрав суммарно 200 баллов. По словам министра образования, в этом году количество стобалльных работ увеличилось по сравнению с 2023 годом.