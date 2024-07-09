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Ночью 10 июля на Самарскую область обрушатся гроза и град

В Самарской области прогнозируют шквалистое усиление ветра.

Сейчас в Ричмонде: +31° 2 м/с 66% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Ночью 10 июля на Самарскую область может обрушиться гроза. Также синоптики прогнозируют грозу, в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

— Сохранится шквалистое усиление ветра до 17−22 метров в секунду, — уточнила пресс-служба Приволжской УГМС.

Из-за неблагоприятного прогноза водителей в Самарской области просят быть предельно внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Когда дует сильный ветер, нельзя прятаться возле деревьев, остановок и других непрочных конструкций: лучше найти укрытие в подъездах, подземных переходах.