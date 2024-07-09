Ночью 10 июля на Самарскую область обрушатся гроза и град

Из-за неблагоприятного прогноза водителей в Самарской области просят быть предельно внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Когда дует сильный ветер, нельзя прятаться возле деревьев, остановок и других непрочных конструкций: лучше найти укрытие в подъездах, подземных переходах.