Ночью 10 июля на Самарскую область обрушатся гроза и град

Ночью 10 июля на Самарскую область может обрушиться гроза. Также синоптики прогнозируют грозу, в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.
— Сохранится шквалистое усиление ветра до 17−22 метров в секунду, — уточнила пресс-служба Приволжской УГМС.
Из-за неблагоприятного прогноза водителей в Самарской области просят быть предельно внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Когда дует сильный ветер, нельзя прятаться возле деревьев, остановок и других непрочных конструкций: лучше найти укрытие в подъездах, подземных переходах.