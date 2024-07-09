Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 9 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 9 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 9 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 июля 2024 года.

Кремль сообщил о «новых идеях» по миру после визита Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудили урегулирование на Украине. По итогам диалога появились новые идеи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Болгария подала иск к «Газпрому» на 400 млн евро

«Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд из-за прекращения поставок газа в 2022 году. Сумма претензий составляет €400 млн. Поставки были прекращены после отказа Болгарии платить за газ в рублях, как поручил Путин.

Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах

Опрос Bendixen & Amandi, опубликованный в Politico, показал, что вице-президент США Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы победить Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в ноябре.

В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля»

МВД заявило о прекращении деятельности «шариатского патруля», применявшего насилие к гражданам за несоответствие религиозно-экстремистским убеждениям задержанных.

Армению попросили убрать спутники с орбиты

Ряд неназванных стран обратились к Армении с просьбой убрать с орбиты космические спутники. По мнению экспертов, они были запущены непрофессионально и мешают работе других орбитальных аппаратов.