Последние новости к вечеру 9 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 9 июля 2024 года.
Кремль сообщил о «новых идеях» по миру после визита Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обсудили урегулирование на Украине. По итогам диалога появились новые идеи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Болгария подала иск к «Газпрому» на 400 млн евро
«Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд из-за прекращения поставок газа в 2022 году. Сумма претензий составляет €400 млн. Поставки были прекращены после отказа Болгарии платить за газ в рублях, как поручил Путин.
Опрос показал, кто мог бы обойти Трампа на выборах
Опрос Bendixen & Amandi, опубликованный в Politico, показал, что вице-президент США Камала Харрис и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы победить Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в ноябре.
В Кабардино-Балкарии задержали участников «шариатского патруля»
МВД заявило о прекращении деятельности «шариатского патруля», применявшего насилие к гражданам за несоответствие религиозно-экстремистским убеждениям задержанных.
Армению попросили убрать спутники с орбиты
Ряд неназванных стран обратились к Армении с просьбой убрать с орбиты космические спутники. По мнению экспертов, они были запущены непрофессионально и мешают работе других орбитальных аппаратов.