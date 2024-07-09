Последние новости к вечеру 9 июля 2024 года

«Булгаргаз» подал иск к «Газпрому» в Международный арбитражный суд из-за прекращения поставок газа в 2022 году. Сумма претензий составляет €400 млн. Поставки были прекращены после отказа Болгарии платить за газ в рублях, как поручил Путин.