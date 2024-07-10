В Москве пермяку не дали вылететь за границу из-за долгов по налогам и кредитам

В московском аэропорту при прохождении паспортного контроля задержали уроженца Перми, который собирался вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. При проверке документов выяснилось, что в отношении мужчины находятся исполнительные производства о взыскании задолженностей по налогам и кредитным платежам. Ему отказали в посадке на авиарейс.