В Москве пермяку не дали вылететь за границу из-за долгов по налогам и кредитам

В московском аэропорту при прохождении паспортного контроля задержали уроженца Перми, который собирался вылететь в Объединенные Арабские Эмираты. При проверке документов выяснилось, что в отношении мужчины находятся исполнительные производства о взыскании задолженностей по налогам и кредитным платежам. Ему отказали в посадке на авиарейс.
На исполнении судебных приставов Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУ ФССП по Пермскому краю находились два исполнительных производства должника на общую сумму около 184 тыс. руб. Сотрудники ведомства долго время не могли установить его местонахождение.
Мужчина не проживал по месту регистрации, запросы из регистрирующих органов и кредитных организаций приходили отрицательные. По его словам, он уже давно на постоянной основе проживает в ОАЭ. В Россию супружеская пара прилетала навестить родителей.
«Наличие неисполненных финансовых обязательств стало поводом для вынесения в его отношении постановления об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации», — сообщили в краевом ГУ ФССП.
В аэропорт назначения жене должника вылетела одна, мужчина отправился в Пермь для урегулирования ситуации.
Получив квитанции для оплаты, уроженец Перми оперативно погасил долги. Судебный пристав отменил ограничительную меру и окончил исполнительные производства фактическим исполнением.